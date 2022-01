Berlusconi ritira la candidatura al Quirinale

ROMA - Dopo l'incontro con i ministri di Forza Italia, il Cavaliere ha disertato il vertice con gli alleati di Lega e Fdl in programma su Zoom. In una nota ha comunicato: "Faremo un nome di centrodestra all'altezza"."Ho deciso di compiere un altro passo sulla strada della responsabilità nazionale, chiedendo a quanti lo hanno proposto di rinunciare a indicare il mio nome per la presidenza della Repubblica", si legge nel comunicato che motiva la decisione.Ma il grande assente - non si collega e non appare né in video né in audio per tutto il giorno - non rinuncia a dettare la linea alla squadra: "Considero necessario che il governo Draghi completi la sua opera fino alla fine della legislatura per dare attuazione al Pnrr", sottolinea oltre a citare le riforme indispensabili su fisco, giustizia e burocrazia.Quindi Berlusconi fa accenno all'ex governatore di Bankitalia di cui indirettamente frena ogni ambizione al colle più alto. Ma anche sulla partita stessa del Quirinale: "Faremo una proposta condivisa del centrodestra all'altezza in grado di avere il massimo consenso possibile", fa sapere."Scelta decisiva e fondamentale, Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al centrodestra". Lo dice il leader della Lega, Matteo Salvini dopo la decisione del Cavaliere. "Berlusconi rende un grande servizio all'Italia e al Centrodestra, che ora avrà l'onore e la responsabilità di avanzare le sue proposte senza più veti dalla sinistra", afferma Salvini. Come riferiscono fonti della Lega, "non si ferma l'impegno di Matteo Salvini: subito dopo il vertice del centrodestra, ha contattato i segretari degli altri partiti per confermare quanto emerso durante la riunione. Dopo il passo di lato di Silvio Berlusconi, il leader della Lega ha chiarito ai suoi interlocutori che il centrodestra lavora a una rosa di nomi, tutti di altro profilo"."Il centro destra non è maggioranza e non ha quindi diritto di prelazione sul Quirinale. Lo abbiamo detto fin dall'inizio. Ora col ritiro di Berlusconi e lo scontro deflagrato all'interno del centrodestra tutto è chiaro. Ora ci vuole accordo alto su nome condiviso e Patto di Legislatura". Lo ha scritto su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta.