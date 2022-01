Calciomercato: l'Inter acquista Gosens, Lazetic è del Milan

(ANSA)





Il Milan ha ingaggiato a titolo definitivo l’attaccante serbo Marko Lazetic 18 anni a titolo definitivo dalla Stella Rossa Belgrado per 4 milioni di euro. Ha firmato per 4 anni fino al 30 Giugno 2026.

Importanti colpi di calcio mercato per le squadre di Milano in Serie A. L’ Inter ha acquistato il terzino tedesco Robin Gosens 27 anni, in prestito con obbligo di riscatto dall’Atalanta per 25 milioni di euro. Lo ha comunicato il suo agente Paolo Bisardò. Ha firmato per 4 anni fino al 30 Giugno 2026. Percepirà uno stipendio da 2,5 milioni di euro a stagione.