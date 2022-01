Colle: il centrodestra voterà Casellati

ROMA - Al via oggi alle 11 nell'Aula di Montecitorio la quinta votazione: i grandi elettori del centrodestra voteranno il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, alla chiama di stamattina. A deciderlo il vertice dei leader. Il leader del Carroccio Salvini, prima della votazione, ha formalmente invitato tutti i leader della maggioranza.Intanto si sta svolgendo il vertice tra Letta, Speranza e Conte e l'orientamento è per la scheda bianca, ma anche valutazioni su candidature alternative, starebbero valutando i leader di M5s, Pd e Leu, riuniti alla Camera."Mi sto chiedendo sinceramente se ho fatto bene a fidarmi, siamo stati portati in giro per tre giorni", ha sostenuto stamattina Enrico Letta commentando le ipotesi avanzate dal centrodestra. "Abbiamo sempre lavorato per l'unità. L'impressione è che abbiano tentato di dividerci, con idee fantasiose con l'obiettivo di dividere e non di trovare una soluzione per il Paese".