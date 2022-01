Conte, Letta e Speranza: "Sul Colle, nessun diritto di prelazione"

(ANSA)





Un colloquio che i tre hanno definito ottimo, ma che si è rivelato interlocutorio, non essendo emerso un nome da poter contrapporre alla rosa dei candidati al Quirinale, proposta quest'oggi dal centrodestra, nel caso in cui Silvio Berlusconi dovesse ufficialmente annunciare il suo ritiro dalla corsa del Colle.





Sarà quello di Draghi il nome autorevole che la triade giallorossa proporrà nei prossimi giorni? A questa domanda una prima risposta sarebbe pervenuta da Palazzo Chigi, dove martedì 18 gennaio 2022 l'attuale Premier ha incontrato Marta Cartabia.





Da indiscrezioni delle ultime ore, si ipotizza che l'attuale Ministra della Giustizia possa fare un passo indietro sulla via che conduce al Quirinale, per assumere la guida dell'esecutivo fino alla naturale scadenza dell'attuale legislatura, supportata da una nuova squadra di governo e che nascerà dall'inevitabile rimpasto che seguirà dopo l'elezione del nuovo presidente della Repubblica.

- "Lavoreremo insieme per dare al paese una o un presidente della Repubblica autorevole in cui tutti possano riconoscersi. Siamo aperti al confronto: nessuno può vantare un diritto di prelazione". E' quanto riportato in un tweet da ognuno dei tre leader del Pd, del M5S e di Leu, Letta, Conte e Speranza al termine dell'incontro durato circa un'ora e svoltosi presso l'abitazione romana dell'ex presidente del Consiglio dei Ministri.