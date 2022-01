Quirinale, al via la corsa al Colle. Oggi prima chiama

La prima votazione del Parlamento in seduta comune si è svolta alla Camera dei Deputati, integrata dai delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica.

Presenti in panchina i presidenti di Camera e Senato Roberto Fico ed Elisabetta Alberti Casellati. Il quorum richiesto è di due terzi dei membri del Collegio. Prima dell'inizio della convocazione, Fico ha spiegato come si vota. Il primo ad essere chiamato a votare è stato Umberto Bossi.

Oggi il quorum di 2/3 per far scattare l'elezione del Presidente della Repubblica è di 672 voti (2/3 dei membri del Parlamento in seduta integrati dai delegati delle regioni). Il numero tiene conto della morte del deputato Vincenzo Fasano.

Il Presidente della Camera, Roberto Fico, durante lo spoglio delle schede per l'elezione del Capo dello Stato leggerà solo il cognome dell'elettore ove la scheda reca solo tale indicazione o quando, riportando altre annotazioni, il soggetto a cui è univocamente identificabile dato il voto. Leggerà nome e cognome solo se entrambi sono riportati nella scheda e la sola lettura del cognome non consente l'attribuzione univoca del voto. Lo ha annunciato Roberto Fico.