Quirinale: Salvini detta i tempi a Berlusconi

Il leader della Lega, a una settimana di distanza dall'inizio della stessa, ha così voluto lanciare un velato quanto chiaro ultimatum al presidente di Forza Italia affinchè lo stesso sciolga la riserva entro e non oltre domenica 23 gennaio 2022. Se per questa data Berlusconi non avrà i numeri per la corsa al Quirinale, Salvini si dice pronto ad avanzare una proposta che auspica poter essere convincente per tanti e, soprattutto, per tutti.





Dopo Renzi, con Mattarella nel 2015, sarà un altro Matteo a uscire dal cilindro quel nome per il Colle che riesca a coagulare i 505 voti richiesti a partire dal quarto scrutinio? A Silvio Berlusconi l'ardua risposta.

- Prima che si cominci a votare la settimana prossima, è necessario verificare se Berlusconi ha i numeri per poter essere eletto alla presidenza della Repubblica. In attesa degli incontri e dei contatti che il Cavaliere intratterrà con vari esponenti politici, è Matteo Salvini a dettare l'agenda che precederà la prima votazione per l'elezione presidenziale, fissata alle ore 15 di lunedì 24 gennaio 2022.