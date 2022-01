Quirinale, sesto scrutinio: Mattarella corre a 336 voti, inseguito da Casini, Draghi e Belloni

(ANSA)





Bocciatura per Elisabetta Casellati, dopo i 382 voti ottenuti nello scrutinio del mattino, raccogliendo appena 2 voti nello scrutinio serale, la presidente del Senato esce definitivamente dai giochi per il Colle.





Dinanzi alla seconda carica della Repubblica, restano in sella Pier Ferdinando Casini con 9 voti, Mario Draghi e Marta Cartabia con 5 preferenze. Ma dalle retrovie spunta con 4 voti Elisabetta Belloni. L'attuale capo dei Servizi segreti italiani - stando alle voci delle ultime ore - è la seconda donna che, dopo la Casellati, potrebbe essere scelta per la presidenza della Repubblica.

Si è conclusa con 336 voti per Sergio Mattarella la prima delle seconde votazioni programmate per l'elezione del tredicesimo presidente della Repubblica. Se associate alle 125 preferenze ottenute il 26 gennaio e alle 166 del 27 gennaio, l'elevato numero conseguito dal capo dello Stato uscente fa rientrare il medesimo in piena corsa per una sua possibile conferma al Quirinale.