Trump attacca Biden: "Con lui si rischia la terza guerra mondiale"

Trump rimprovera l'inquilino della Casa Bianca di "aver tradito Israele e presieduto alla catastrofe in Afghanistan" e dà l'appuntamento alle prossime elezioni di metà mandato, per il rinnovo del Congresso: "Nel 2022 metteremo fine alla carriera politica di Nancy Pelosi e riconquisteremo il Congresso. Siamo a nove mesi dalle elezioni di metà mandato e sappiamo di aver bisogno di una vittoria a valanga per impedire ai democratici di rubarci il voto".

Donald Trump nel suo comizio in Texas non ha perso tempo per attaccare Biden e la sua gestione soprattutto sulla questione Ucraina: "Quello che Putin e la Russia stanno facendo con l'Ucraina non sarebbe mai accaduto con me presidente. Sotto il mio sguardo l'America era rispettata, forse più rispettata che mai". Il tycoon rincara la dose: "Con la debolezza e l'incompetenza di Biden si rischia una terza guerra mondiale".