Continua l'alta tensione tra Usa e Russia per la questione Ucraina. La CNN afferma che gli Usa avrebbero informazioni che la Russia starebbe creando il pretesto di invasione assoldando un gruppo di persone sotto la bandiera dell'Ucraina. Ipotesi convalidata dai servizi segreti ucraini, che avrebbero raccolto informazioni su possibili "provocazioni" russe nella zona separatista della Transnistria, in Moldavia.Naturalmente arriva la smentita di Mosca per voce del Cremlino. Dmitry Peskov afferma che al momento oltre 100.000 soldati russi sono attualmente schierati a breve distanza dal confine ucraino. Nel frattempo Washington è corsa ai ripari, nel caso in cui la situazione dovesse degenerare, contattando i fornitori di energia internazionali nel caso in cui il conflitto dovesse creare difficoltà nella fornitura russa.