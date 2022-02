Il premier britannico Boris Johnson è sempre più nei guai

LONDRA - Sono stati resi noti i risultati dell'indagine governativa interna per far luce sui festini fatti durante il lockdown. Il primo ministro si è scusato ma non si è dimesso. La situazione resta però molto tesa.In tutto sono 16 gli eventi finiti sotto la lente del rapporto Gray, di questi ben 12 sono oggetto dell'indagine avviata da Scotland Yard e riguardano almeno otto date diverse. I quattro non finiti sotto indagine della polizia sono tutti avvenuti nel 2020, il 15 maggio, il 27 novembre, il 10 e il 15 dicembre.Nel rapporto si legge che "gli incontri nell'ambito di questa indagine sono distribuiti lungo un periodo di 20 mesi (negli anni 2020-21, ndr), un periodo che è stato unico negli ultimi tempi in termini di complessità e ampiezza delle richieste ai dipendenti pubblici e in effetti al pubblico in generale".