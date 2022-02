Oggi il giuramento n.2 di Sergio Mattarella

(ANSA)





Mattarella è atteso a Palazzo Montecitorio, presso il quale arriverà dalla sua residenza privata con il segretario generale della Camera dei Deputati Fabrizio Castaldi. In quel momento, per tutto il tragitto, suonerà la campana più grande di Montecitorio. Qui sarà accolto dal presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e dalla presidente del Senato della Repubblica Maria Elisabetta Alberti Casellati e raggiungerà la sala del Governo per una breve sosta e, con il successivo attraversamento del Transatlantico, entrerà in Aula.





Dopo aver pronunciato la formula "giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione", la campana di Montecitorio tornerà a suonare e saranno sparate 21 salve di cannone dal Gianicolo. Poi il capo dello Stato, formalmente in carica, pronuncerà il discorso al parlamento riunito in seduta comune e che, nella fattispecie del rieletto Sergio Mattarella, si prevede breve e al tempo stesso incisivo per i delicati temi che sottoporrà all'attenzione dell'uditorio.





Terminato il pronunciamento del discorso, il presidente della Repubblica lascerà Montecitorio e all'uscita dallo stesso luogo riceverà gli onori militari e ascolterà l'inno nazionale. Salirà poi sulla Lancia Flaminia e, accompagnato dal presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, raggiungerà l'Altare della Patria, dove deporrà la corona ai piedi della tomba del Milite Ignoto. Dopo questo omaggio, seguito dal sorvolo della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolore, Mattarella saluterà il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e, sempre a bordo dalla Lancia Flaminia decapottabile, scortata da un reggimento dei corazzieri a cavallo in alta uniforme, raggiungerà il Quirinale.





All'interno del rispettivo cortile, gli verranno resi gli onori militari dal Quarto Reggimento Carabinieri a cavallo e da uno schieramento interforze. Seguirà un breve discorso alle alte cariche dello Stato e poi, quale atto di cortesia, seguirà la rassegnazione delle dimissioni da parte del presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, ma che saranno prontamente rifiutate dal presidente della Repubblica.

Mancano poche ore al giuramento di Sergio Mattarella, rieletto capo dello Stato all'ottavo scrutinio svoltosi nella serata di sabato 29 gennaio 2022. Alle 15.30 di oggi, giovedì 3 febbraio 2022, nello stesso giorno in cui termina il suo settennato e a 7 anni di distanza dal suo primo giuramento, sarà ufficialmente il tredicesimo presidente della Repubblica italiana.