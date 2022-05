Aeroporto di Taranto Grottaglie, al via i lavori per il polo integrato per il trasporto merci

TARANTO - Nascerà presso l’aeroporto di Taranto Grottaglie un Polo logistico integrato di sviluppo del trasporto merci per via aerea. Obiettivo: soddisfare la naturale vocazione del “Marcello Arlotta”, classificato dal Piano Nazionale degli Aeroporti quale scalo di interesse nazionale destinato a svolgere anche funzioni di piattaforma logistica integrata a supporto della ricerca e dello sviluppo industriale.I dettagli del progetto e dell’avvio dei lavori saranno presentati in conferenza stampa martedì 24 maggio alle ore 11 presso la Sala di Jeso del Palazzo della Presidenza regionale (Lungomare Nazario Sauro, 33 – Bari).Parteciperanno l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio, Maria Vasile, il direttore generale di Aeroporti di Puglia, Marco Catamerò, la direttora del Dipartimento regionale allo Sviluppo economico, Gianna Elisa Berlingerio, Giovanni Costantini già Direttore Cargo Malpensa, Stefano Cavicchia, Managing Director Gesfa e il sindaco di Grottaglie, Ciro D’Alò.