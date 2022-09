Sud, L’Abbate: serve agenda seria e trasversale

ROMA - "Sono convintamente al fianco dei sindaci della stragrande maggioranza dei comuni della città metropolitana di Bari e della provincia di Taranto - tra cui, Altamura, Gravina di Puglia, Manduria, Gioia del Colle, Putignano, Acquaviva delle Fonti, Santeramo in Colle, Ginosa, Castellaneta, Crispiano e molti altri - nell'aderire alla proposta lanciata dal professor Becchetti e da Next-Nuova economia per la necessità di un'alleanza trasversale". Lo dichiara la senatrice pugliese Patty L'Abbate capolista alla Camera per Puglia 03."Bisogna far sì che le esigenze del Sud Italia non cadano, ancora una volta, in secondo piano. continua la L'Abbate. L'Agenda Sud permetterebbe l'attivazione del fondo da 4,6 miliardi per la perequazione infrastrutturale e per il rilancio di aree del meridione. Il mio impegno nella tutela della nostra "casa comune" è sempre stato costante in questi anni e sostenere il Sud e la mia Puglia è fondamentale per sanare il divario tra Nord e Sud, perché ci sia equità e pari opportunità per tutti i cittadini", conclude L'Abbate docente di economia ecologica e management.