Calcio donne, sorteggio Mondiali: l'Italia sfiderà la Svezia il Sudafrica e l'Argentina

Nel Girone E ci saranno gli Stati Uniti d’ America l’Olanda il Vietnam e una qualificata che si saprà dopo i Play Off. Nel Girone A si affronteranno la Nuova Zelanda la Norvegia le Filippine e la Svizzera. Nel Girone B sono state inserite l’Australia l’Irlanda la Nigeria e il Canada. Nel Gruppo C giocheranno la Spagna il Costarica lo Zambia e il Giappone. Nel Gruppo D saranno presenti l’ Inghilterra la Danimarca la Cina e una qualificata dopo i Play Off.





Nel Gruppo F saranno protagoniste la Francia la Giamaica il Brasile e una qualificata dopo i Play Off. Nel Gruppo H si sfideranno la Germania il Marocco la Colombia e la Corea del Sud. Si qualificheranno per gli Ottavi di Finale le prime due squadre classificate di ogni girone. La finale si giocherà il 20 Agosto a Sidney in Australia.

- Si è svolto ieri ad Auckland in Nuova Zelanda il sorteggio dei gironi della fase finale dei Mondiali di Calcio Femminile che si svolgeranno dal 20 Luglio al 20 Agosto 2023 in Australia e in Nuova Zelanda. L’ Italia sfiderà nel Girone G la Svezia il Sudafrica e l’ Argentina. Le azzurre giocheranno Lunedì 24 Luglio ad Auckland con l’Argentina. Sabato 29 Luglio a Wellington in Nuova Zelanda con la Svezia e Mercoledì 2 Agosto sempre a Wellington con il Sudafrica.