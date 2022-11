Raddoppio Ss275 Maglie-Leuca, Caroppo (FI): dopo 6 mesi finalmente autorizzazione paesaggistica della Regione Puglia. Speriamo prescrizioni non intralcino la fase esecutiva.

ROMA - «Ci sono voluti 6 mesi ma finalmente anche la Regione Puglia ha fatto il suo e rilasciato l'autorizzazione paesaggistica in deroga al PPTR necessaria a chiudere la fase di progettazione definitiva del I lotto del raddoppio della SS275 Maglie-Leuca. Certo, la Regione ha imposto delle prescrizioni che esamineremo meglio e che speriamo non intralcino la fase esecutiva che ora deve cominciare e concludersi il prima possibile». E’ quanto dichiara in una nota l'Onorevole Andrea Caroppo, deputato salentino di Forza Italia.