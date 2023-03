BARI - Camici sterili non a norma pronti all'uso nelle sale operatorie dell'ospedale Pediatrico di Bari, i medici e le caposala se ne accorgono e si rifiutano di usarli. Secondo La Repubblica il caso è stato denunciato all'area di Patrimonio, ma la sostituzione del lotto non è stata possibile in quanto il fornitore, Nacatur nint imp ex, è una società turca e i suoi stabilimenti si trovano nelle zone colpite dal recente grave evento sismico.Così, per cause di forza maggiore, Mabe ha dovuto rinunciare all'intero lotto che aveva consegnato al Policlinico di Bari e destinato in parte ad alcune sale operatorie Giovanni XXIII.Nella fattispecie i medici e le caposala hanno segnalato diverse problematiche: alcune buste sono state trovate già aperte, il contenuto non era avvolto in doppia carta e non presentavano salviette per l'asciugatura del lavaggio post-chirurgico.