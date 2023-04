BARI - Questa mattina l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli è intervenuto alla consegna di 400 uova di Pasqua donate da Vivicittà e Password all’associazione In.Con.Tra., impegnata nel sostegno alle persone e famiglie in grave povertà.“Vivicittà si conferma ancora una volta una realtà che, accanto allo sport, promuove valori solidali, ponendo una speciale attenzione a quanti si trovano ai margini della nostra società - ha affermato Pietro Petruzzelli -. Di questo impegno per la città non possiamo che ringraziarli”.