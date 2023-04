Nel secondo tempo al 5’ i giallorossi pugliesi hanno raddoppiato con l’altro danese Jeppe Corfitzen con una conclusione di destro. Al 18’ i felsinei hanno accorciato le distanze con l’altro finlandese Kalle Wallius con un rasoterra. Al 29’ il Bologna Primavera ha pareggiato con Mattia Motolese su punizione. Al 36’ il Lecce Primavera ha realizzato la rete decisiva con il rumeno Rares Burnete con una girata a porta vuota.





I salentini sono primi con 55 punti. Nella ventisettesima giornata il Lecce Primavera giocherà Sabato 15 Aprile alle 13 con la Roma a San Pietro in Lama. I giallorossi hanno vinto 3-2 sul Milan a Trigoria e sono terzi a 47 punti.

Nella ventiseiesima giornata del campionato Primavera il Lecce ha vinto 3-2 sul Bologna fuori casa. Nel primo tempo al 27’ il polacco Kacper Urbanski degli emiliani è andato vicino al gol. Al 31’ i salentini sono passati in vantaggio con ii finlandese Henri Salomaa con un tocco al volo di sinistro. Al 38’ il Bologna Primavera è rimasto in dieci. Espulso l’olandese Jafar Bynoe per un fallo sul danese Patrick Dorgu.