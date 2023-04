LOCOROTONDO (BA) – Continua il percorso legato al tema dell'autismo che sta coinvolgendo l'intero territorio comunale di Locorotondo. La formazione è iniziata con gli operatori che si occupano dei minori, Forze dell'Ordine, volontari e funzionari della P.A., con gli operatori del settore turistico, commerciale e ristorativo, prosegue con un tour dedicato ai residenti dell'agro.Saranno tre gli incontri di sensibilizzazione nelle nostre contrade a cura delle dottoresse Paola Annese – Psicologa/Psicoterapeuta Analista del Comportamento BCBA – e Antonella Pinto - Psicologa/Psicoterapeuta Analista del Comportamento BCaBA:  venerdì 14 aprile 2023 alle ore 18:30 in contrada San Marco presso il plesso “Indiveri”;  venerdì 28 aprile 2023 alle ore 18:30 in contrada Lamie di Olimpia presso il Centro Parrocchiale;  venerdì 5 maggio 2023 alle ore 18:30 in contrada Mancini (aia).“Ho accolto con molto entusiasmo -precisa il Consigliere Comunale incaricato ai Rapporti con le contrade Luca De Michele - il progetto intrapreso dall’Assessore Giacovelli, che ringrazio, decidendo di estenderlo anche nell’agro, portando quindi, oltre ad eventi e spettacoli, anche cicli di formazione su temi sensibili e di particolare coscienza sociale. La mia speranza è che vi partecipi quanta più gente possibile affinché tutti possiamo acquisire cognizione e consapevolezza sull’autismo”.“Secondo noi – conclude l'Assessore alle Politiche Sociali Paolo Giacovelli - incontrarci e parlare dal vivo della sindrome dello spettro autistico serve di più. Siamo arrivati al quarto incontro sull’autismo, questa volta è toccato alle nostre contrade. Non ci fermiamo, nessuno deve restare indietro. Grazie ancora una volta alle nostre dottoresse che ci rendono persone migliori.”Per maggiori informazioni è possibile contattare i responsabili al seguente indirizzo di posta elettronica formazioneautismogap@gmail.com .