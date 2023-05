Non si placa la morsa del maltempo sull'Emilia Romagna dove si contano almeno tre vittime: un anziano a Forlì, probabilmente annegato al piano terra della sua abitazione, un settantenne a Cesena e una donna tedesca, trovata senza vita sulla spiaggia di Cesenatico. Quattro persone scomparse.Intanto in Regione ci sono migliaia di sfollati, con strutture allagate e fiumi allagati o straripati. Anche oggi allarme rosso, continuano le piogge. Scuole chiuse. A Bologna il Comune avverte: "Vitabilità compromessa, non spostatevi". Meloni: "Pronti agli aiuti necessari".Allerta arancione su Marche e Toscana. In Veneto, con il ritorno dell'acqua alta, è stato nuovamente disposto l'innalzamento degli sbarramenti del Mose.