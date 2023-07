TRANI - La preoccupazione aumenta per la scomparsa di Michele Alejandro Olivieri, avvenuta ieri mattina a Trani. L'ultima segnalazione riguardante la sua presenza è stata registrata a Bari. I familiari, disperati per la sua scomparsa, hanno lanciato un appello sui social media chiedendo aiuto per ritrovarlo.Chiunque disponga di informazioni riguardanti Michele o abbia notizie sul suo paradero è pregato di contattare immediatamente i numeri 3489191868 o 3715369833. Ogni informazione può essere preziosa per le ricerche e per riportare il ragazzo sano e salvo tra i suoi cari.La comunità si unisce nell'auspicio di una pronta e felice conclusione di questa vicenda, sperando di poter riportare a casa Michele Alejandro Olivieri al più presto. La solidarietà e la collaborazione di tutti possono fare la differenza per riunire questa famiglia in questo momento di angoscia e incertezza. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e speriamo che la sua scomparsa si risolva positivamente.