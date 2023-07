OSTUNI (BR) - "Assistiamo a baruffe sulla stampa fra esponenti del centrosinistra, dopo che nel silenzio generale della sinistra si è permesso a governi regionali, ricordo che hanno governato per ben 18 anni, capitanati prima da Vendola e dopo da Emiliano di mortificare, deprezzare la nostra provincia" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale della Lega, Vittorio Zizza. - "Assistiamo a baruffe sulla stampa fra esponenti del centrosinistra, dopo che nel silenzio generale della sinistra si è permesso a governi regionali, ricordo che hanno governato per ben 18 anni, capitanati prima da Vendola e dopo da Emiliano di mortificare, deprezzare la nostra provincia" ha dichiarato, in una nota stampa, il segretario provinciale della Lega, Vittorio Zizza.





"Pensiamo a quello che sta accadendo nella sanità pubblica pugliese, declassamento di presidi ospedalieri nella provincia di Brindisi con la chiusura di interi reparti, e a pagarne le conseguenze sempre e solo i cittadini. Chiedo ai sindaci di sinistra di Francavilla e di Ostuni se con la loro inerzia e silenzio credono di risolvere il disastro che i loro compagni di partito hanno creato. Un silenzio il loro vergognoso e che fa male a tutti quei cittadini che non possono accedere al servizio sanitario pubblico e ai quali è negato, perché i tempi sono infiniti, al diritto inviolabile di curarsi. Bene hanno fatto i consiglieri comunali di Ostuni a chiedere un consiglio comunale urgente sulla situazione sanitaria e in particolar modo sulle chiusure e i conseguenti disservizi dell’ospedale di Ostuni. Vedremo se l’assessore alla sanità o il presidente della regione Emiliano, dopo anni e anni di promesse vacue, vorranno spiegarci cosa sta succedendo e sopratutto quale futuro ci aspetta e cosa devono fare i cittadini per curarsi" ha dichiarato ancora Vittorio Zizza.