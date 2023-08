CISTERNINO - Un giovane di 30 anni proveniente da Milano è stato arrestato durante il Polifonic Festival 2023, un evento musicale tenutosi a Cisternino, in provincia di Brindisi. L'uomo è stato trovato in possesso di una quantità considerevole di droga, pronta per essere spacciata durante il festival.Le forze dell'ordine, in particolare agenti della squadra mobile, hanno eseguito una perquisizione che ha portato al ritrovamento di oltre 160 pasticche di ecstasy e 54 grammi di cocaina nelle disponibilità del 30enne. Inoltre, sono stati scoperti anche materiali per il confezionamento della droga e numerose banconote di vario taglio.Le accuse a carico del giovane comprendono detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le autorità hanno avviato le procedure per l'applicazione del foglio di via obbligatorio, con un divieto di ritorno a Cisternino per i prossimi 3 anni.Nel corso dei controlli svolti in occasione dello stesso evento musicale, la polizia ha denunciato altri due ragazzi che erano in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare, sono stati trovati 10 grammi di cocaina e due grammi di hashish.Gli arresti e le denunce mettono in luce l'attenzione costante delle autorità nel contrastare il traffico di droga e l'abuso di sostanze stupefacenti durante eventi pubblici. L'applicazione rigorosa della legge è finalizzata a garantire la sicurezza di tutti i partecipanti e a mantenere l'ordine pubblico.