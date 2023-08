MARINA DI LESINA - Un'esplosione di notevole entità ha scosso la tranquillità di Marina di Lesina, in provincia di Foggia, la scorsa notte. L'incidente si è verificato in una casa di villeggiatura, coinvolgendo un uomo di 33 anni mentre stava tentando di fabbricare fuochi pirotecnici artigianalmente.Secondo le informazioni disponibili, il giovane stava manipolando i materiali per creare i fuochi pirotecnici quando si è verificata l'esplosione. L'impatto è stato così potente da causare ustioni su gran parte del corpo del 33enne. Le ustioni sono state di una tale gravità da richiedere un immediato intervento medico.L'uomo è stato trasportato con un elisoccorso al centro grandi ustionati di Bari, dove riceverà le cure necessarie per le ferite riportate. Fortunatamente, gli altri membri della famiglia presenti in casa al momento dell'esplosione non hanno subito ferite.Le autorità hanno avviato un'indagine approfondita sul caso. I Carabinieri stanno cercando di ricostruire le circostanze dell'incidente e determinare le cause che hanno portato all'esplosione. La fabbricazione artigianale di fuochi pirotecnici comporta rischi significativi, poiché coinvolge materiali altamente pericolosi e richiede competenze specifiche.L'incidente serve come un importante promemoria sull'importanza di evitare l'utilizzo di materiali pericolosi e di prendere precauzioni adeguate quando si tratta di attività potenzialmente pericolose. La sicurezza personale e la prevenzione degli incidenti dovrebbero sempre essere al primo posto, specialmente quando si tratta di manipolare oggetti esplosivi.