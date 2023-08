MODUGNO - Una bambina di circa 9 anni è stata investita ieri sera a Modugno, precisamente in piazza Garibaldi, da un motociclista che si è poi dato alla fuga. L'incidente ha scosso la comunità locale, mentre i Carabinieri sono impegnati nella ricerca dell'autore dell'investimento.Secondo quanto emerso dalle prime informazioni, la bambina si trovava insieme alla madre quando è stata travolta dal ragazzo a bordo di una moto mentre attraversava la strada. L'impatto è stato così violento da farla volare sull'asfalto. Nonostante la gravità della situazione, il giovane motociclista non ha prestato soccorso e si è allontanato in modo precipitoso.Fortunatamente, i presenti si sono affrettati a fornire i primi soccorsi alla bambina, che stava perdendo sangue dall'orecchio a causa dell'incidente. L'ambulanza del 118 è stata chiamata sul posto ed ha trasportato la piccola al Pronto Soccorso. Attualmente, la bambina è ricoverata presso l'Ospedale Giovanni XXIII per ricevere le cure necessarie.Le autorità stanno indagando sull'incidente e cercano il motociclista responsabile della fuga. L'evento ha suscitato una forte preoccupazione e sgomento nella comunità, evidenziando l'importanza di rispettare le norme del codice stradale e di prestare soccorso in caso di incidenti, soprattutto quando sono coinvolti bambini.