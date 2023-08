- "La necessità di conservare e di difendere il verde è un dovere di tutti i cittadini. Ma in primis lo è del Sindaco e della sua Amministrazione Comunale. Le aiuole pubbliche e i giardini sono secchi. La vegetazione è ingiallita dappertutto, e non è un questione legata alla temperatura ma, nella maggior parte dei casi, ai sistemi di irrigazione o alla mancata cura e manutenzione" ha dichiarato, in una nota stampa, il consigliere comunale di Lecce, Andrea Guido.