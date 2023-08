LECCE - "Oggi, con la scomparsa di Giovanni Invitto, la città tutta perde un intellettuale brillante, un filosofo profondamente appassionato, un docente capace e scrupoloso, una persona sensibile dall'approccio gentile" ha ricordato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nel giorno della scomparsa di Giovanni Invitto. - "Oggi, con la scomparsa di Giovanni Invitto, la città tutta perde un intellettuale brillante, un filosofo profondamente appassionato, un docente capace e scrupoloso, una persona sensibile dall'approccio gentile" ha ricordato il sindaco di Lecce Carlo Salvemini nel giorno della scomparsa di Giovanni Invitto.





"Da sempre interessato alla politica, si è impegnato in prima persona al fianco di mio padre Stefano, che da sindaco lo nominò suo vice, e nella giunta provinciale guidata da Lorenzo Ria, protagonista in una stagione cruciale per la crescita di Lecce e del Salento. Un abbraccio commosso a nome di tutta la comunità alla sua famiglia" ha dichiarato ancora il sindaco Salvemini.