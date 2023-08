BARI - Una terribile tragedia ha sconvolto l'Ospedale Di Venere nella notte tra martedì e mercoledì, quando un anziano paziente, ricoverato nel reparto di Medicina, si è gettato dal balcone del secondo piano, causando la sua morte immediata.L'incidente drammatico è avvenuto intorno alle due del mattino, quando il paziente è riuscito a superare la ringhiera del balcone e si è lanciato nel vuoto. Purtroppo, l'uomo è morto sul colpo dopo essere rimasto incastrato su un palo nella parte sottostante del balcone. La terribile scena ha provocato sgomento e tristezza tra il personale ospedaliero e gli altri pazienti presenti nella struttura.Le autorità ospedaliere e le forze dell'ordine sono intervenute prontamente per stabilire le circostanze che hanno portato a questo gesto tragico. Sono in corso indagini per comprendere se ci fossero segnali o circostanze particolari che hanno spinto l'anziano paziente a compiere questo gesto estremo. In queste situazioni, è fondamentale analizzare attentamente il contesto e fornire il sostegno necessario alle persone coinvolte.Questa tragedia ha colpito profondamente l'Ospedale Di Venere e l'intera comunità. La speranza è che eventi così dolorosi possano portare a una maggiore attenzione sulla salute mentale e sulla necessità di garantire un adeguato supporto e assistenza alle persone vulnerabili.