Tragedia a Bari: donna di 70 anni si getta dal quinto piano in via Sagarriga Visconti

BARI - Nel cuore del quartiere Libertà a Bari, una tragedia ha scosso la comunità locale quando una donna di 70 anni ha deciso di porre fine alla sua vita, gettandosi dal quinto piano di uno stabile situato in via Sagarriga Visconti. La notizia è emersa quando la nipote della vittima è rientrata nel palazzo dopo alcune commissioni e ha fatto la macabra scoperta nel cortile interno.Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, sembra che la donna si sia allontanata dal marito in un momento di distrazione, conducendo a questa tragica decisione. La situazione ha richiesto l'intervento immediato della Polizia e del servizio di emergenza 118, mentre sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli esperti della Squadra Scientifica e il magistrato di turno.