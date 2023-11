Bari, interessante Seminario sulla Basilica di Santa Fara

VITTORIO POLITO - Il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” (DURIUM), “A. Quacquarelli”, con sede in Santa Teresa dei Maschi (Centro storico di Bari), ha organizzato per Venerdì 1° dicembre, ore 9.00, presso la stessa sede, il Seminario di Studio “Santa Fara: il culto, l’iconografia, i documenti. Il seminario intende ricostruire la storia del culto di santa Fara, dalle origini - a Faremoutiers (Brie, Île-de-France) nel VII secolo - ai giorni nostri, richiamando le tappe principali del suo percorso agiografico e iconografico. Saranno presi in esame altresì i momenti salienti della vita della Basilica/Santuario di Santa Fara di Bari, e della parrocchia, attraverso l'illustrazione di alcuni documenti custoditi nel suo prezioso Archivio.L’evento è progettato dal DIRIUM UNIBA, in collaborazione con la Basilica-Parrocchia di Santa Fara e con la Biblioteca e l'Archivio della Provincia dei Frati Minori Cappuccini delle Puglie. Il programma prevede i saluti di fra Paolo Ponzio Ofm Cap., direttore del Dipartimento DURIUM e parroco-rettore della Basilica di Santa Fara e gli interventi di Angela Laghezza, Università di Bari “Aldo Moro”, che tratterà il tema “Badessa, taumaturga, santa delle spighe: il percorso agiografico di Fara tra storia e letteratura”; di Giulia Perrino, Associazione del Centro Studi Normanno Svevi che parlerà della “Costruzione dell’immagine di Fara: icona antica per un culto moderno icona moderna di un culto antico?”; Francesco Nocco, Università di Bari, “65, 80, 85: tre anniversari e tre archivi”; fra Gianpaolo Lacerenza Ofm Cap., Ministro provinciale dei Frati cappuccini di Puglia, per le conclusioni. Modera: Ada Campione, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”.Molti furono i miracoli che avvennero grazie all’incessante preghiera delle monache educate alla vita santa. E, anche nei secoli che seguirono la morte di Fara, moltissimi furono i miracoli operati per sua intercessione.Santa Fara, originaria di Pipimisicum (oggi Poincy, presso Meaux), ebbe due fratelli santi: Cagnoaldo, monaco a Luxeuil, e Farone, vescovo di Meaux. Lo stesso san Colombano, esiliato a Luxeuil e ospite in casa dei genitori di Fara, da giovane le indicò la via della consacrazione. Tuttavia, una volta cresciuta il padre si oppose, preferendo per lei il matrimonio. Solo Eustasio, succeduto a Colombano nella direzione di Luxeuil, convinse il padre a lasciarla seguire la via religiosa. Ma la libertà concessa rimase solo un buon proposito perché Burgundofara, per seguire la sua strada, dovette abbandonare la casa paterna e si rifugiò presso una chiesa. La situazione si risolse solo grazie all’intervento diretto di Eustasio che la consacrò.Burgundofara, più tardi, fondò il monastero di Evoriacum (Faremoutiers) su un terreno ricevuto in eredità dal padre. Qui fu badessa per 40 anni. Morì verso il 675. (Avvenire).Un appuntamento aperto a tutti e… da non perdere.