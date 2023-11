Martina Polo annuncia il nuovo Brand Ambassador, Christian Gaston Illan

MILANO - Nell'elegante cornice dello store Martina Polo in Corso Garibaldi 1, il 21 novembre si è svolto un evento straordinario, un'esperienza sensoriale avvolta in lusso ed eccellenza. L'atmosfera sofisticata è stata arricchita dai partner d'eccezione: lo Champagne RSRV, selezionato con maestria da Alejandro Mazza, il vino rosso pregiato delle Tenute Ugolini e il GIN Lepard.

Questo evento sold out ha accolto una folla di ospiti vip desiderosi di immergersi in un mondo di sapori raffinati e aromi prelibati. La serata è stata animata dalle note avvolgenti del DJ Max Benzoni, che ha trasformato lo store in una pista da ballo elegante e vibrante, accompagnato dalla straordinaria voce della soprano Viviana Nebuloni.

Il momento clou è stato l'annuncio di Christian Gaston Illan come Brand Ambassador, reso ancora più speciale dalla presenza del Vicepresidente della Martina Polo, Alessandro Santamaria. La combinazione di alta moda, esibizioni musicali coinvolgenti e le prelibatezze offerte dai partner ha creato una sinfonia di sensazioni uniche.

Il 21 novembre è diventato un capitolo indelebile, un'esperienza dove il gusto, la musica e lo stile si sono fusi in una celebrazione straordinaria. Una serata che ha lasciato un segno tangibile nell'anima di chi ha avuto il privilegio di partecipare, sottolineando la Martina Polo come punto di riferimento indiscusso del lusso e dell'arte del vivere."