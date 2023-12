Champions League, Inter agli ottavi da seconda: sorteggio il 18 dicembre

L'Inter ha chiuso il Gruppo D con il pareggio per 0-0 con la Real Sociedad. I nerazzurri, già qualificati agli ottavi, passano il turno da secondi nel girone. 12 i punti conquistati, come la Real Sociedad. Sono stati però i baschi a strappare il pass come primi, in virtù di una migliore differenza reti. L'Inter ha infatti segnato 8 gol, subendone 5, mentre la Real Sociedad ha chiuso con una differenza reti di +5 (7 gol fatti, 2 subiti).

Nel sorteggio di lunedì 18 dicembre la squadra di Simone Inzaghi verrà dunque accoppiata con una delle otto squadre che hanno chiuso la fase a gironi al primo posto.

L'Inter giocherà perciò la gara di andata degli ottavi di finale in casa, a San Siro in una di queste date: 13/14/20/21 febbraio. Il ritorno, in trasferta sarà il 5/6/12/13 marzo 2024.

Il sorteggio è in programma lunedì 18 dicembre alle 12:00 presso la Casa del Calcio Europeo di Nyon, in Svizzera.

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELL'INTER

L'Inter affronterà una delle squadre che hanno chiuso o chiuderanno il girone al primo posto.

Squadre prime e quindi possibili avversarie:

Bayern Monaco

Arsenal

Real Madrid

Manchester City





Squadre che possono chiudere il girone al primo posto:

Atletico Madrid (se arriverà primo nel girone della Lazio)

Barcellona o Shakhtar Donetsk

Borussia Dortmund o PSG





LE SQUADRE GIÀ QUALIFICATE AGLI OTTAVI

Si sono già qualificate 14 squadre: Inter, Bayern Monaco, FC Copenaghen, Arsenal, PSV Eindhoven, Real Madrid, Napoli, Real Sociedad, Atletico Madrid, Lazio, Borussia Dortmund, Manchester City, Lipsia e Barcellona.