Incidente sulla Statale 379: conducente salvato dai Vigili del Fuoco

BARI - Nel pomeriggio odierno, lungo la statale 379 che collega Bari a Brindisi, si è verificato un incidente che ha coinvolto un'auto. Il conducente del veicolo ha perso il controllo, causando uno schianto contro il guardrail nei pressi del distributore Agip, all'altezza di Torre Canne.Gli interventi immediati sono stati effettuati dai Vigili del Fuoco, in particolare dal distaccamento di Ostuni, che sono giunti sul luogo dell'incidente. Con abilità e prontezza, i pompieri hanno estratto il conducente dalle lamiere dell'auto coinvolta nell'incidente.Successivamente, l'ambulanza del 118 è intervenuta per trasportare il conducente in ospedale per le cure necessarie. La rapida risposta delle squadre di emergenza ha contribuito a garantire il soccorso tempestivo al ferito.Il mezzo incidentato è stato messo in sicurezza per consentire alla Polizia stradale di effettuare i rilievi necessari. Questo passo è fondamentale per comprendere le dinamiche dell'incidente e valutare eventuali responsabilità.