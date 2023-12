Investimento mortale nel Foggiano: tragedia per un 43enne marocchino

STORNARA - Nel Foggiano, precisamente nelle campagne di Stornara, un 43enne originario del Marocco ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada provinciale 88, scarsamente illuminata. Il conducente dell'auto coinvolta si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma i sanitari del 118, giunti sul posto, hanno constatato il decesso della vittima. I Carabinieri sono intervenuti per chiarire la dinamica dell'incidente in una zona poco illuminata.