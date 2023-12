Noicattaro, tre giorni di eventi sportivi. Innamorato: 'Parco in festa oltre le barriere'

NOICATTARO - Oltre la rete: il Parco in festa è il titolo dell’appuntamento di tre giorni dedicato agli eventi sportivi, organizzato dal Comune di Noicàttaro con la collaborazione delle associazioni del territorio, finanziato con il contributo della Regione Puglia assessorato allo Sport per Tutti.Sette attività, tra cui pallavolo, calcio, tiro con l’arco, karate, pattinaggio, baseball, basket e skateboard, si alterneranno negli spazi riqualificati del Parco Comunale e nelle nuove aree dell’ampliamento, dove saranno allestite le postazioni in cui ragazzi e bambini potranno partecipare a tornei e dimostrazioni.La tre giorni, 15, 16 e 17 dicembre, nasce con l’intento di promuovere l’attività sportiva in un’ottica di inclusione, superando idealmente il confine fisico di squadre contrapposte e coinvolgendo tutti i giocatori su un unico livello di sfida, quello della partecipazione.Destinatari di questo appuntamento, che diventerà un evento annuale, sono i ragazzi, giovani sportivi, ma anche le categorie fragili che in un momento di “isolamento digitale” necessitano di nuove opportunità di socialità. Per questo, particolarmente importante anche la partecipazione degli operatori del centro antiviolenza “Il Melograno” che, con un presidio informativo, presenteranno le attività del centro (sportello di ascolto, consulenza psicologico ecc).“Lo sport è una scuola di vita dove si imparano le regole e si condividono obiettivi, dove le proprie individualità si integrano con quelle degli altri, arricchendosi. Per questo, come amministrazione comunale, vogliamo incentivare l’attività sportiva promuovendo occasioni di incontro e condivisione”, spiega il sindaco di Noicàttaro Raimondo Innamorato.La partecipazione alle attività sportive sarà aperta a tutti, garantendo spazi accessibili alle diverse abilità. Le associazioni, inoltre, terranno momenti educativi per spiegare i benefici dello sport nelle diverse discipline. E poi spazio a tornei, dimostrazioni ed esibizioni con la versione da strada del baseball, esercizi e combattimenti immaginari del karate, mini tornei di calcio e pallavolo, basket in modalità open, aperto a tutti e esibizioni e freestyle di pattinaggio e skateboard.“A seguito del successo dell’esperienza di Power sport, il progetto sperimentale che coinvolge nelle attività sportive tutti gli utenti nello stesso momento e indipendentemente dalle loro diverse abilità, abbiamo voluto continuare a promuovere questo messaggio di inclusione. Oltre la Rete rappresenta, infatti, un’altra opportunità di partecipazione perché lo sport possa rappresentare un’opportunità quotidiana a disposizione di tutti”, commenta il vicesindaco e assessore alle Politiche Socio Sanitarie Nunzio Latrofa.