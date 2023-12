Tecnopolo Taranto, Turco (M5S): 'Il Governo Meloni ripristini 9 i milioni di finanziamento'

TARANTO - "Lo scorso 16 novembre con un emendamento a mia prima firma al Dl 'Proroga termini normativi e fiscali' in discussione al Senato, è stato prorogato il termine per nominare la governance della 'Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile' e riconosciuto un ulteriore finanziamento di 500mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024" si legge in una nota stampa a cura del Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle. - "Lo scorso 16 novembre con un emendamento a mia prima firma al Dl 'Proroga termini normativi e fiscali' in discussione al Senato, è stato prorogato il termine per nominare la governance della 'Fondazione Tecnopolo del Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile' e riconosciuto un ulteriore finanziamento di 500mila euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024" si legge in una nota stampa a cura del Sen. Mario Turco, Vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.





"Un provvedimento che ha evitato la cancellazione del progetto Tecnopolo e ha permesso di fare un passo avanti sul ripristino dei 9 milioni di finanziamento complessivi inizialmente elargiti nel 2020 dal Governo Conte. Adesso, nel corso della discussione alla Legge di Bilancio, in fase di approvazione in Senato, il M5S presenterà un sub emendamento a mia firma a quello depositato dal relatore del provvedimento, che aumenta ulteriormente la dote finanziaria della Fondazione per due milioni di euro. Come si ricorderà, il Tecnopolo fu istituito e finanziato nel corso del Governo Conte II, su iniziativa del M5S: è uno dei risultati del #CantiereTaranto, per la riconversione economica, sociale e culturale del territorio. Si tratta di un incubatore per creare nuovi modelli di sviluppo sostenibile attraverso grandi investimenti su ricerca scientifica, evoluzione di brevetti e insediamenti produttivi, al fine di originare nuovi posti di lavoro in settori green dell’economia. Ma il riconoscimento del governo sulla bontà del progetto non è sufficiente: chiediamo il ripristino delle risorse iniziali e, soprattutto, la nomina degli organi amministrativi e scientifici, ferma da oltre due anni e già più volte sollecitata. Si spera che la scelta di tale governance amministrativa e scientifica non sia di estrazione politica, ma che premi solo il merito, selezionando anche personalità di riconosciuta fama internazionale. Da sempre attediamo dal Governo una risposta in merito a un'interrogazione parlamentare che presentai al fine di sollecitare l'urgenza della nomina della governance del Tecnopolo di Taranto; atto imprescindibile per la partenza di questo grande progetto" si legge ancora nella nota stampa.