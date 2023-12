Tornano dai loro lettori Vito Gadaleta e Lisa di Giovanni con il libro “360 gradi di benessere”

“La mente è un sistema complesso, ma affascinante, che include processi cognitivi, emozioni e comportamenti. L’attuale ricerca scientifica sostiene che, spesso, le tensioni emotive si riflettono nei problemi del corpo. Frustrazioni, ansia, attacchi di panico o depressione possono essere somatizzati e tradursi in disturbi somatici, di diversa natura e gravità. E come disintossicare la mente da pensieri negativi? Oggigiorno, i ritmi di vita sono sempre più frenetici, tra impegni lavorativi, deadline da rispettare, e così via. La mente è sempre in fermento, non si ferma mai... forse nemmeno quando riposa o dorme! Una triste, e al contempo grave, constatazione è che sembra non esserci più spazio per prenderci cura di noi stessi e del nostro benessere mentale”.

Ecco “360 gradi di benessere” di Vito Gadaleta e Lisa Di Giovanni, edito da Jolly Roger edizioni, un libro dove le macro aree di corpo, mente, anima, nutrizione e psicologia, presentano un libro multi sfaccettato, capace di teorizzare concetti essenziali, e di fornire al tempo stesso consigli utili per il raggiungimento del benessere psico-fisico.

Sono molti i consigli forniti dagli autori, attraverso preziosi contributi di professionisti del settore. Tutto parte dalla respirazione, elemento equilibrante del nostro organismo. Da qui un viaggio all’interno del corpo umano, tra disturbi psicosomatici, disturbi dell’ansia, reflusso gastroesofageo, l’importanza dello sport e molto altro. Grande spazio anche per ciò che concerne l’anima, con il riconoscimento degli amori tossici, la gestione della rabbia, e l’ausilio della mindfulness e la meditazione.

Un testo che pagina dopo pagina, svela una serie di trucchi capaci di migliorare la vita dell’uomo, per una quotidianità consapevole e l’approdo in un luogo di benessere, dove corpo mente e anima convogliano in un punto unico, ovvero il vivere bene.

360 gradi di benessere è una raccolta selezionata di articoli scritti da professionisti, che sono stati pubblicati sul bimestrale Rivista Vita nell’arco di un biennio. Il libro, arricchito dalla prefazione della prof.ssa Maura Ianni, è diviso in cinque sezioni: Corpo, Mente, Anima, Nutrizione e Psicologia. Ogni sezione è introdotta da Lisa Di Giovanni, co-curatrice della raccolta in collaborazione con il direttore della rivista: Vito Gadaleta. Per festeggiare questo secondo compleanno, proprio Gadaleta, ha deciso di valorizzare tutti coloro che hanno creduto e contribuito a far sì che il magazine crescesse e diventasse una rivista completa e una guida al benessere sotto ogni punto di vista. Troverete articoli svariati e pillole preziose per nutrire corpo e anima o per migliorare il proprio stile di vita.