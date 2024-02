Bari, presentato oggi il service del Rotary Bari Castello a sostegno del disagio giovanile

BARI - È stato presentato stamattina, a Palazzo di Città, da Rotary club Bari Castello, Banca BCC di Bari e Taranto, Fondazione Laforgia e assessorato comunale al Welfare, il “service” a sostegno del disagio giovanile.Una prima parte del progetto è rappresentata da tre borse di studio assegnate ad altrettanti ragazzi meritevoli in termini di impegno sociale e civico segnalati dalla rete del welfare e selezionati dal Rotary. Le borse di studio, del valore di 1.000 euro ciascuna, saranno destinate a specifiche progettualità didattiche e culturali promosse dal Rotary individuate con gli stessi ragazzi e con i loro educatori di riferimento relativamente al percorso che ciascuno sta realizzando. I ragazzi vincitori delle borse di studio sono Riccardo Cuccovillo, Mattia Modroni e Daniele Fracchiolla, accompagnati dalle loro famiglie ed educatori, provenienti da diverse realtà associative (Gens Nova, la Casa della Legalità, il Centro socio educativo).Una seconda parte del service, dell’importo di oltre 3 mila euro, è destinata agli allestimenti di Lab - Laboratorio Adolescenti Bari. Infine una terza parte, pari a ulteriori 3 mila euro, è indirizzata all’attività svolta dal Rotary in collaborazione con la cooperativa Restart, che si occupa di problematiche giovanili sul nostro territorio.“Investire sui giovani, sul loro protagonismo attivo e solidale significa per noi prenderci cura del futuro investendo sull'intera comunità, sulla città, sulle persone - ha detto l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Significa contrastare in maniera significativa le povertà educative in Puglia valorizzando allo stesso tempo passioni e competenze e guardando con fiducia al futuro. Oggi lo facciamo insieme, riconoscendo tre borse di studio a ragazzi impegnati in azioni solidali e percorsi di studio grazie a un lavoro di rete tra Rotary Castello, Banca BCC, assessorato al Welfare e associazioni del territorio”.“Una delle direttrici principali dell'azione rotariana è quella dei service che hanno come protagonisti il mondo della scuola, delle istituzioni e della famiglia - ha sottolineato Vincenzo d’Ambrosio Lettieri presidente del Rotary Club Bari Castello -. La finalità del Rotary è quella di rispondere i bisogni della nostra comunità e di portare a compimento dei progetti per lo sviluppo del nostro territorio, per la tutela dei più giovani e dei più bisognosi. Il Rotary Club Bari Castello ha coinvolto la Banca BCC di Bari e Taranto, scegliendo con essa di istituire alcune borse di studio per premiare ragazzi che si sono distinti nell'aiutare i propri coetanei nel percorso di recupero. In questo caso si tratta di tre ragazzi seguiti dai servizi sociali che hanno scelto la strada del riscatto personale e hanno saputo proporsi come esempio e aiuto ai loro coetanei con bellissimi progetti socio assistenziali”.“Il Rotary e il nostro club in particolare hanno sempre perseguito l’obiettivo di promuovere ogni forma di azione mirata al sostegno delle nuove generazioni - ha continuato il past president del Rotary Club Bari Castello Gianni Pansini -. Beneficeranno del nostro contributo di 3.000 euro l'associazione Restart, diretta da Donatella Loiacono, psicologa e psicoterapeuta che opera attivamente nel campo del disagio giovanile e che affianca il nostro club nell’informazione e formazione di ragazzi con vari tipi di disagio. Ultimo aspetto del service che stiamo presentando oggi è il contributo di altri 3.000 euro destinati all'allestimento di LAB, un laboratorio sul territorio, dove le associazioni potranno utilmente lavorare con i ragazzi eper i ragazzi.”“Come banca, da tempo abbiamo avviato un nuovo modo di fare banca non solo con la tradizionale funzione di raccolta del risparmio investiti sul territorio ma anche con interventi in campo sociale e culturale - ha concluso il vice presidente della Banca BCC di Bari e Taranto Mario Laforgia -. La BCC di Bari e Taranto da anni sostiene il Bif&st, il corteo storico di San Nicola, ha donato al Comune di Bari 100 alberi per la creazione della foresta urbana in città e ha contribuito all’abbellimento delle strade cittadine durante il periodo natalizio. Questi sono alcuni esempi del nostro impegno a svolgere un ruolo più ampio nella comunità, seguendo i principi ispiratori del reddito cooperativo che sono la solidarietà, la mutualità e la crescita del territorio”.