Fatti su Mike Tyson - l'ambasciatore ufficiale del Rabona casino

Il combattimento più breve



Il record dell'incontro più breve per il titolo mondiale dei pesi massimi appartiene a Mike Tyson. Nel 1988 sconfisse Michael Spinks in soli 91 secondi, stabilendo il record di vittoria più veloce e guadagnando il compenso più alto nella storia della boxe per un incontro così breve.

Tyson apre nuove opportunità



Mike Tyson ha otto figli avuti da madri diverse. La vita personale dell'atleta non è meno brillante della sua carriera sportiva. Tuttavia, Tyson è ormai in pensione. Dedica la maggior parte del suo tempo alla comunicazione con la sua famiglia e non a nuove avventure.Carriera attiva di attoreMike Tyson può essere visto in più di quaranta film e serie TV. In un'intervista, l'atleta ha dichiarato che questa nuova esperienza gli procura piacere, ma è improbabile che voglia impegnarsi professionalmente nella recitazione. Nei film, appare soprattutto in episodi e interpreta se stesso.