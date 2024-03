Barletta, inaugurato presso il Centro di Assistenza Dibenedetto il sistema di monitoraggio dei pneumatici d'avanguardia Goodyear Checkpoint

BARLETTA - Pochi giorni fa si è svolta l’inaugurazione ufficiale del dispositivo Goodyear Checkpoint, installato presso il nuovo Centro di Assistenza Dibenedetto in Via San Marco 34, Barletta. Quello ora appartenente a DiBenedetto s.a.s. è il primo sistema di monitoraggio di pneumatici avanzato Goodyear Checkpoint installato presso un rivenditore di pneumatici in Italia. L’obiettivo è garantire a tutte le flotte clienti di DiBenedetto un servizio dedicato alla manutenzione predittiva dei pneumatici per evitare fermo veicoli e ottimizzare i consumi di carburante. - Pochi giorni fa si è svolta l’inaugurazione ufficiale del dispositivo Goodyear Checkpoint, installato presso il nuovo Centro di Assistenza Dibenedetto in Via San Marco 34, Barletta. Quello ora appartenente a DiBenedetto s.a.s. è il primo sistema di monitoraggio di pneumatici avanzato Goodyear Checkpoint installato presso un rivenditore di pneumatici in Italia. L’obiettivo è garantire a tutte le flotte clienti di DiBenedetto un servizio dedicato alla manutenzione predittiva dei pneumatici per evitare fermo veicoli e ottimizzare i consumi di carburante.





La Dibenedetto s.a.s. opera nel settore della riparazione dei veicoli industriali sin dagli anni ’60 e dai primi anni ’90 in quello della commercializzazione dei ricambi per veicoli commerciali e industriali. Dal giugno 2010 è attivo il nuovo Centro Assistenza Dibenedetto, realizzato in spazi assolutamente nuovi e secondo gli standard tecnologici e di eco compatibilità più moderni, dedicato interamente all’assistenza e riparazione di veicoli industriali, commerciali, mezzi speciali, autobus e mezzi militari.





Grazie agli investimenti effettuati, nel 2023 Dibenedetto ha continuato a crescere sul territorio ed è stato il primo partner TruckForce di Goodyear in Italia a decidere di dotarsi di Goodyear Checkpoint. Una scelta volta ad ampliare il proprio business grazie all’ampia offerta del gruppo Goodyear in termini di pneumatici e servizi.





Il rilevatore CheckPoint di Goodyear è una piastra metallica montata a terra contenente telecamere, laser e sensori sofisticati che leggono le informazioni sui pneumatici mentre l'autocarro passa sopra a tale piastra. Un'avanzata tecnologia predittiva interpreta i dati in pochi secondi, fornendo una misurazione accurata della pressione dei pneumatici, della profondità residua del battistrada, del carico sugli assi e del peso totale del veicolo.





Far viaggiare i camion di una flotta alla giusta pressione di gonfiaggio è fondamentale per raggiungere i propri obiettivi di ottimizzazione di costi e per avere un impatto ambientale responsabile. Basti pensare che la differenza di 1 bar in meno nel gonfiaggio di un pneumatico può arrivare a costare fino a 900 euro all’anno. Ripristinare tale differenza, grazie ai controlli di Goodyear Checkpoint, equivale a un consumo medio in meno di 0,5 litri ogni 100 chilometri e il 2% di emissioni di CO2 in meno.





"È con grande orgoglio che aggiungiamo un ulteriore tassello alla nostra partnership con l’azienda Dibenedetto, una vera e propria eccellenza nel panorama imprenditoriale italiano" dichiara Margherita Scattolari, Marketing Manager Commercial di Goodyear Italia. "L’aggiunta di Goodyear Checkpoint come servizio che Dibenedetto può offrire ai suoi clienti è una certificazione della loro eccellenza e un’ulteriore opportunità di sostenere il business del territorio".