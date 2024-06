Bari: il Conservatorio Tito Schipa accoglie una delegazione da Vienna per la Festa della Repubblica

BARI – In occasione della Festa della Repubblica, il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, rappresentato dal direttore della sede distaccata di Ceglie Messapica, Tommaso Gioia, ha accolto una delegazione di docenti proveniente da Vienna presso l'aeroporto di Bari "Karol Wojtyla".Tommaso Gioia ha voluto inviare un messaggio di riflessione e impegno per un'Italia migliore, sottolineando l'importanza dei valori fondanti del Paese. "Il nostro paese è fondato su principi e valori come la democrazia, la libertà e l'uguaglianza, che sono fondamentali per il progresso e la prosperità di tutti. Insieme possiamo costruire un futuro luminoso, in cui ogni individuo abbia l'opportunità di realizzare il proprio potenziale", ha affermato Gioia.Nell'ambito delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, il conservatorio ha avuto l'onore di ricevere la delegazione viennese, accompagnata dalla professoressa Luisa di Muro. L'evento, svoltosi ieri presso l'aeroporto di Bari, ha visto i talentuosi allievi del conservatorio esibirsi con l'inno nazionale di Mameli, simbolo della "Repubblica Italiana".Il Conservatorio Tito Schipa, rinomata istituzione statale dedicata all'educazione musicale, si impegna nella formazione di giovani talenti e nella promozione della cultura musicale italiana sia a livello nazionale che internazionale. La sua sede principale si trova a Lecce, con una sede distaccata a Ceglie Messapica (BR)."Durante l'evento all'aeroporto, abbiamo registrato un clima magico, con turisti provenienti da tutto il mondo che si sono fermati ad ascoltare la nostra musica e ammirare il talento dei nostri ragazzi. È stato un momento di grande orgoglio per tutti noi", ha dichiarato entusiasta Tommaso Gioia.In occasione della Festa della Repubblica, Tommaso Gioia augura a tutti una felice giornata di celebrazioni e invita a continuare a lavorare insieme per un'Italia migliore, in cui i valori di democrazia, libertà e uguaglianza siano sempre preservati e promossi.