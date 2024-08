Brindisi, CSI ed Enel presentano il progetto 'Insieme per lo Sport - Progetto di promozione sportiva nella Città di Brindisi'

- Enel al fianco del Centro Sportivo Italiano per il progetto "Insieme per lo Sport", progetto di promozione sportiva nella città di Brindisi, che si rinnova per il quarto anno: martedì 6 agosto, alle ore 11.00, nel Salone di Rappresentanza della Provincia a Brindisi, si terrà una conferenza stampa, indetta dal Comitato Regionale C.S.I. Puglia APS insieme alla Direzione Enel, per la presentazione del progetto che coinvolge numerose ASD della città.