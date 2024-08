Video, Ostuni 23 agosto 2024: 'Depsa, Una vita di emozioni'

OSTUNI (BR) - Venerdì 23 agosto 2024, alle ore 21 presso il Villaggio Torre San Leonardo in Piazzetta del Pilone n°2 nella Marina di Ostuni, per la rassegna "Ludi Piloniani 2024", si è tenuto con grande successo l'evento dal titolo "Depsa, Una vita piena di emozioni".





Si è trattata di una serata in cui Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, si è raccontato attraverso filmati e canzoni della sua strabiliante carriera artistica piena di successi.





L'evento è stato presentato da Nella Aquaro e organizzato dalla stessa Nella Aquaro e dall'autrice e regista Mariangela De Anna.





Nel corso della serata, Depsa ha ricevuto il primo Premio "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" dalle mani del direttore di Italia Love Tv e giornalista del Giornale di Puglia, Daniele Martini. Il "Giornale di Puglia Italia Love Tv Award" nasce per premiare le personalità del mondo della televisione, del cinema, della musica e di chi ha portato in alto i valori della nazione intera. E' stato creato da Vito Ferri (direttore ed editore del Giornale di Puglia) e Daniele Martini (direttore responsabile di Italia Love Tv). Questa la motivazione del premio per Depsa: "Le sue parole, la sua musica e i programmi televisivi di cui è stato autore hanno rappresentato da sempre i valori della nostra Italia. A lui gratitudine e riconoscenza per il lavoro svolto".





Media partner dell'evento le testate Giornale di Puglia e Italia Love Tv. La serata è stata dedicata anche alla beneficenza e in particolare all'Ambulatorio Solidale di Martina Franca.





Riprese video a cura di DANIELE MARTINI e MARIANGELA DE ANNA.