Inaugurazione dei Mercatini di Natale a Borgo Egnazia: un’esperienza magica nel cuore della Puglia

BARI - Borgo Egnazia inaugura i suoi attesi mercatini di Natale, offrendo un’occasione unica per vivere le feste in pieno stile pugliese. Questo incantevole villaggio nel cuore della Puglia si trasforma in un luogo magico, dove tradizione e atmosfera natalizia si fondono in un’esperienza indimenticabile.

Per il periodo delle feste, Borgo Egnazia ha preparato un ricco calendario di eventi e attività che catturano l’essenza del Natale pugliese. Tra aperitivi al tramonto sul mare, serate animate dalle tradizionali cartate fino a tarda notte, e attività pensate per tutta la famiglia, ogni visitatore potrà assaporare appieno la cultura e il calore della Puglia in questo periodo speciale dell’anno. Inoltre, l’offerta gastronomica di Borgo Egnazia è pensata per esaltare i piatti della tradizione, rivisitandoli con un tocco moderno che celebra i sapori locali.

Come Prenotare e Ottenere lo Sconto

È possibile prenotare un’esperienza ai mercatini o agli eventi collegati utilizzando il codice promozionale "BECLUB10" al momento del check-out online, per usufruire di uno sconto speciale. Il nome del prenotante deve corrispondere a quello del Socio che effettua la prenotazione.

Per ulteriori informazioni o per effettuare una prenotazione, è possibile contattare l’ufficio prenotazioni:

Email: info@borgoegnazia.com

info@borgoegnazia.com Telefono: 080 22 55 314 / 080 22 55 313

Un’opportunità per immergersi nel Natale pugliese in una cornice unica e suggestiva, dove ogni dettaglio è pensato per far vivere la magia delle feste.