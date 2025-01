NAT- Nature Arts Technologies prosegue con un seminario dedicato alla scrittura femminile

Prevista anche la presentazione ufficiale on line del progetto di ITI Italia con la partecipazione dei partner internazionali. Venerdì 17 gennaio 2025 Astràgali Teatro, via Giuseppe Candido, 23, Lecce





LECCE - Entra nel vivo il progetto internazionale NAT- Nature Arts Technologies, promosso dall’International Theatre Institute – ITI Italia, il Centro Italiano dell’ITI UNESCO, e sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa, che venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 11, verrà presentato ufficialmente, con la partecipazione degli importanti partner internazionali del progetto. Nell’incontro interverranno Christos Georgiou (ITI Cyprus - Centro Nazionale cipriota dell’International Theatre Institute), Doina Lupu (UNITER - Unione dei Teatri della Romania), Davit Chikadze (HDACIS -Human Development Internazionale per lo sviluppo umano e la cultura), Lucio Tommaso De Paolis (Università del Salento), Fabio Tolledi e Roberta Quarta (ITI Italia), in live streaming sul canale youtube Iti- Italia accessibile al seguente link - Entra nel vivo il progetto internazionale NAT- Nature Arts Technologies, promosso dall’International Theatre Institute – ITI Italia, il Centro Italiano dell’ITI UNESCO, e sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa, che venerdì 17 gennaio 2025, alle ore 11, verrà presentato ufficialmente, con la partecipazione degli importanti partner internazionali del progetto. Nell’incontro interverranno Christos Georgiou (ITI Cyprus - Centro Nazionale cipriota dell’International Theatre Institute), Doina Lupu (UNITER - Unione dei Teatri della Romania), Davit Chikadze (HDACIS -Human Development Internazionale per lo sviluppo umano e la cultura), Lucio Tommaso De Paolis (Università del Salento), Fabio Tolledi e Roberta Quarta (ITI Italia), in live streaming sul canale youtube Iti- Italia accessibile al seguente link https://www.youtube.com/channel/UClqffArWtLKCIVWvl9_LQxQ





Nella stessa giornata, alle 18, presso Astràgali Teatro, a Lecce, in programma il Seminario "Chiari del Bosco, Femminile Plurale", incentrato su scritture femminili e mito nel contemporaneo. Previsti gli interventi di nomi importanti come Nadia Setti, Mary Yossi e Stefania Tarantino. L’incontro si concentra su testi di scrittrici, come Marguerite Duras e Maria Zambrano, che, con la loro opera articolata, hanno lasciato il segno nel campo letterario e non solo. Voci femminili ancora così vive, che rivendicano la libertà in tutte le espressioni della vita.





Nadia Setti, già docente e direttrice di ricerca di Letterature comparate e Studi femminili nel Centre d’Études Féminines et d’Études de genre dell’Università di Paris 8, autrice di saggi in francese, italiano e inglese su scrittura e differenza e saggi su lettura e traduzione, si occupa di poetica, letterature comparate al femminile, questioni di lettura e scrittura al femminile e scritture migranti. Mary Yossi, docente emerita di Lettere classiche alla National and Kapodistrian University of Athens, si occupa di letteratura greca antica, tragedia greca, della poetica di Platone e Aristotele, di poesia Lirica Greca, Religione e Mitologia Greca Antica; autrice di numerosi saggi e pubblicazioni, molto attiva anche come traduttrice, ha co-curato l’Antologia tematica di racconti greci moderni in cinque volumi. I suoi testi e le sue poesie sono state tradotte in inglese, francese, italiano e spagnolo. Stefania Tarantino è docente di Storia della filosofia presso l’Università di Salerno, la cui ricerca verte principalmente sulle filosofe del XX secolo e sulla problematizzazione della differenza sessuale all’interno della storia della filosofia e del pensiero politico occidentale.





Il progetto NAT- Nature Arts Technologies mira a favorire gli artisti e gli operatori nel campo delle arti performative, sviluppando metodologie capaci di unire pratiche artistiche ecosostenibili, interventi teatrali site-specific e sperimentazioni di realtà aumentata e virtuale, in stretta relazione con le comunità nella loro dimensione interculturale. A tal scopo vengono proposte azioni specifiche di Ecologia Teatrale e Residenze Eco-Artistiche su sostenibilità ambientale, interculturalità e parità di genere, con l’obiettivo di sviluppare pratiche di consapevolezza delle diversità e dell’ambiente. Saranno implementati, tra le altre attività, tre workshop teatrali tra febbraio e marzo 2025 a Bucarest (Romania), Nicosia (Cipro) e Tbilisi (Georgia), condotti da Fabio Tolledi e rivolti ad attrici e attori da tutta Europa, e tre residenze eco-artistiche internazionali, che prevedono numerose attività ecologiche con comunità locali e artisti sia internazionali che locali: "Of Water and Wine" a Kalopanagiotis, Cipro, maggio 2025; "The other is me" a Sfântu Gheorghe, Romania, giugno 2025; "Nature is us" nel Salento a settembre 2025. Le residenze porteranno all’allestimento di una performance internazionale incentrata sull’opera della scrittrice francese Marguerite Duras.





NAT – Nature, Arts, Technologies è un progetto dell’International Theatre Institute Italia – ITI Italia, sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europa, in partenariato con UNITER - Unione dei Teatri della Romania di Bucarest (Romania), ITI Cyprus - Centro Nazionale cipriota dell’International Theatre Institute (Cipro), ), HDACIS -Human Development Internazionale per lo sviluppo umano e la cultura e AVR Lab – Laboratorio di realtà aumentata e virtuale del Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione dell’Università del Salento.