Tv, Sanremo 2025: Olly vince la 75esima edizione con il brano 'Balorda nostalgia'

SANREMO (IM) - Olly vince la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo con il suo brano dal titolo "Balorda nostalgia".





Secondo posto per Lucio Corsi. Terzo posto per Brunori sas. Quarto posto per Fedez. Quinto posto per Simone Cristicchi.

Questi gli altri premi: Premio Sergio Bardotti al miglior testo al brano "L'albero delle noci" di Brunori sas; Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione al brano "Quando sarai piccola" di Simone Cristicchi; Premio della Critica Mia Martini a Lucio Corsi; Premio della Sala Stampa a Simone Cristicchi; Premio Tim a Giorgia.