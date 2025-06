Quando Hitler promise il Friuli ai cosacchi

“Historia magister vitae” (Cicerone). “La Storia è una maestra senza allievi” (Gramsci). Ognuno ha una sua convinzione, ma su un fattore tutti possiamo concordare: che la Storia è sempre un cantiere work in progress.

Una pagina su cui gli stessi protagonisti, i friulani, avevano steso il velo della damnatio memoriae, è stata riscoperta e attualizzata dal prof. Fabio Verardo (Università di Trieste), che ha pubblicato un bellissimo saggio dal titolo Crimini contro le donne (Il collaborazionismo cosacco-caucasico in Friuli 1944-1945), edito a fine 2024 da Carocci di Roma (pp. 180, euro 20,00, collana “Studi storici”).

Verardo è professore di Storia delle donne e di genere all’Università degli Studi di Trieste e insegna materie letterarie al Liceo “Pujati” di Sacile (PN).

Collabora alle attività di ricerca degli Istituti per la Storia della Resistenza del Friuli Venezia Giulia e si occupa di Resistenza, collaborazionismo, giustizia di transizione e storia di genere.

Tra le sue pubblicazioni: I processi per collaborazionismo in Friuli (FrancoAngeli, 2018) e Giustizie della Liberazione (FrancoAngeli, 2021).

Prof. Verardo, chi erano i cosiddetti cosacchi di Hitler, da dove venivano e quanti erano?

Tra la tarda estate 1944 e i primi giorni di maggio 1945, un contingente collaborazionista della Germania nazista composto da truppe di origine cosacca e caucasica, alle quali si affiancavano altre minoranze e profughi civili, occupò diversi distretti del Friuli, inquadrato nell’Operationszone Adriatisches Küstenland (OZAK), la Zona di operazioni del Litorale adriatico.

In questi reparti militavano cosacchi divisi per appartenenza geografica (Don, Kuban, Terek, Ural) e soldati che provenivano dal nord del Caucaso; vi erano poi gruppi di georgiani, armeni, turkestani, polacchi e russi.

Solo in questa circostanza, durante la Seconda guerra mondiale, un’ampia regione del territorio italiano venne occupata da un contingente straniero non tedesco che si insediò al fianco della popolazione locale.

Questi reparti giunsero accompagnati dai propri civili, veri e propri profughi che seguivano gli armati con carriaggi e con tutto quanto avevano potuto portare durante una lunga ritirata che li aveva condotti dalla Russia meridionale all’Italia attraverso l’Ucraina, la Bielorussia e la Polonia.

Il loro insediamento in Friuli fu conseguenza della collaborazione militare e politica intrapresa con la Germania nazista dalle truppe sul fronte orientale e dalle élite nei circoli d’emigrazione a partire dal 1941.

In un processo complesso, plasmato da ragioni militari, politiche, ideologiche ed economiche, i tedeschi concessero ai cosacchi alcuni riconoscimenti e privilegi.

Fra tutti il più importante fu il decreto firmato da Keitel e Rosenberg il 10 novembre 1943 che garantì ai cosacchi ricompense, diritti, forme di autonomia e zone di insediamento.

Questo fece in modo che, dopo la sconfitta di Stalingrado, molti seguissero i tedeschi in ritirata, venendo impiegati nella lotta al movimento partigiano nell’Europa orientale (le tappe principali del ripiegamento furono Proskurov, Novogrudk, Baranovichi e Zdusnka Wola).

Tra i diversi reparti collaborazionisti cosacchi che vennero organizzati (tra i più noti vi è quello comandato da von Pannwitz), quelli agli ordini degli atamani Domanov e Krasnov giunsero in Italia contando circa 30-35.000 persone e con un numero imponente di carriaggi e cavalli (4-6 mila).

Si dice che Hitler promise loro il Friuli. È vero?

Sì, è vero. Per ottenere la collaborazione delle truppe cosacche, i nazisti promisero loro una nuova patria.

Tra il 1943 e il 1944 vennero organizzate diverse conferenze nei territori dell’Europa orientale (Cracovia, Mogilev, Varsavia, Berlino, Vienna) nel corso delle quali esponenti politici e religiosi dell’emigrazione bianca russa strinsero accordi con la Germania nazista, nella convinzione che questa potesse garantire una patria alle popolazioni che si erano schierate con il Terzo Reich.

Un progetto politico, militare e coloniale prese così forma, contemplando la nascita di un cosacchistàn, uno Stato autonomo guidato da un atamano, che avrebbe dovuto insediarsi in un territorio conquistato.

I comandi militari tedeschi scelsero la Carnia, ritenuta ideale per una colonizzazione basata su allevamento e agricoltura. Una piccola porzione del Friuli occidentale e l’alta pianura furono occupate dai reparti cosacchi, i quali si insediarono in oltre 40 comuni delle province di Udine, Pordenone e Belluno.

Come dimostrano alcuni documenti dell’epoca, a Cividale venne fondata una sorta di capitale, con comandi militari, polizia e uffici.

All’interno della propaganda tedesca e collaborazionista, la Carnia venne presentata come “la nuova patria dei cosacchi”, “la nuova terra promessa”, mentre ai militari venne comunicato che si trattava di un premio per l’aiuto nella lotta al bolscevismo e di un risarcimento per l’esilio subito dopo la rivoluzione del 1917.

In diversi casi, le popolazioni locali vennero allontanate dai centri abitati e le loro abitazioni requisite.

Come si comportarono con la popolazione locale, soprattutto con le donne?

L’insediamento cosacco in Friuli generò sin da subito tensioni e scontri con la popolazione civile.

A partire da settembre 1944, numerose fonti italiane e tedesche segnalarono una crescita della conflittualità tra i reparti stranieri e i civili, e l’incremento della criminalità e della violenza sessuale.

Come ho cercato di mostrare nel mio studio, l’arrivo di questi contingenti contribuì all’incremento della violenza bellica nei confronti delle donne.

Il Friuli, zona di occupazione tedesca, era già un territorio fortemente militarizzato, in cui si manifestavano pratiche di guerra che colpivano donne e uomini. L’insediamento dei contingenti collaborazionisti produsse un’ulteriore spinta verso una polarizzazione del conflitto, anche di genere.

Le donne vennero sottoposte a violenze sessuali, razzie, spoliazioni, abusi e sopraffazioni, in una condizione di profonda solitudine e marginalità.

Le fonti tedesche, italiane e partigiane, e quelle private, raccontano di un contesto segnato da brutalità, vendette, soprusi e umiliazioni, in cui la violenza maschile fu uno strumento di guerra, dominio e potere.

Numerosi documenti testimoniano il ricorso a pratiche sessuali imposte e a stupri, che raramente venivano denunciati, e ancora più raramente perseguiti.

Come fu risolta la questione al termine della guerra?

Al termine della guerra, i reparti cosacchi si arresero agli Alleati in Carinzia, a sud di Lienz.

Nelle settimane successive, il governo britannico, in accordo con quello sovietico, decise il rimpatrio forzato di tutti i cittadini sovietici, compresi coloro che avevano combattuto con l’esercito tedesco.

Circa 50.000 persone (inclusi molti civili) vennero quindi deportate nell’URSS, in una delle più drammatiche e oscure operazioni dell’immediato dopoguerra.

Le ragioni dell’operazione erano diverse: da un lato l’accordo di Jalta del febbraio 1945, che prevedeva la consegna reciproca dei cittadini sovietici e britannici, e dall’altro la necessità per il Regno Unito di evitare un problema giuridico e politico che avrebbe avuto ripercussioni sulla costruzione della memoria della guerra.

Per evitare che si parlasse di alleanze con i collaborazionisti nazisti, i soldati e i civili cosacchi vennero consegnati all’Armata Rossa, anche se molti di loro non erano mai stati cittadini sovietici.

Dopo la deportazione, si persero le loro tracce.

Molti vennero giustiziati o internati nei Gulag.

Soltanto alla fine degli anni ’90 si poté ricostruire, in parte, l’intera vicenda, attraverso fonti britanniche, russe e italiane.

Possiamo dire che sia stata una pagina dimenticata?

Assolutamente sì.

La vicenda dell’insediamento cosacco in Friuli è rimasta a lungo ai margini della memoria pubblica e della ricerca storica.

Per decenni è stata relegata a una dimensione locale, trattata soprattutto da studiosi friulani, spesso attraverso approcci cronachistici, diaristici o memorialistici.

Solo negli ultimi anni, grazie anche all’apertura di nuovi archivi e a un rinnovato interesse storiografico per i temi della violenza, della guerra e dell’occupazione, si è iniziato a inquadrare questo episodio all’interno di una più ampia cornice europea.

La storiografia ha iniziato a leggere la presenza cosacca non come un’anomalia, ma come parte integrante del progetto nazista di riorganizzazione dell’Europa orientale e balcanica, e della collaborazione militare transnazionale.

Allo stesso tempo, i lavori più recenti hanno cercato di dar voce anche alle vittime, in particolare alle donne, troppo a lungo relegate ai margini del discorso pubblico.

L’insediamento cosacco e le sue conseguenze rappresentano una pagina fondamentale per comprendere le dinamiche della guerra in Italia, i meccanismi dell’occupazione, la complessità della collaborazione e la sofferenza della popolazione civile.

In che modo si è svolto il suo lavoro di ricerca?

Il mio studio si è basato su un’ampia documentazione d’archivio, italiana, tedesca, britannica e russa.

In particolare, ho consultato i fondi della Wehrmacht e delle autorità di occupazione tedesche, i rapporti partigiani, le fonti prefettizie e comunali, i diari personali, le lettere, i resoconti giornalistici e le memorie.

Ho anche cercato di incrociare le fonti per ricostruire il più accuratamente possibile non solo gli eventi, ma anche le percezioni, i traumi e le rielaborazioni della memoria individuale e collettiva.

Una parte importante del lavoro ha riguardato l’analisi del linguaggio e della propaganda, per comprendere come si costruirono narrazioni di legittimazione della violenza e del potere coloniale.

C’è stato qualcosa che l’ha colpita in particolare durante il lavoro?

Sì, diversi aspetti mi hanno colpito profondamente.

Da un lato, la brutalità della violenza che si è abbattuta sulla popolazione civile, in particolare sulle donne, spesso raccontata con pudore o rimozione nelle fonti locali.

Dall’altro, mi ha colpito l’ambiguità della memoria, il modo in cui gli eventi sono stati successivamente riletti, talvolta minimizzati o strumentalizzati, altre volte taciuti per vergogna o paura.

Mi ha anche colpito la dimensione quasi “sospesa” di quella storia: un esperimento coloniale violentissimo, ma breve, che si è concluso in maniera drammatica con la resa dei cosacchi agli inglesi e la loro deportazione forzata in Unione Sovietica.

Una pagina che, nel dopoguerra, ha generato memorie contrapposte e spesso inconciliabili, tra vittime italiane, collaboratori, e discendenti dei cosacchi.

Qual è oggi l’eredità di quella vicenda?

L’insediamento cosacco in Friuli è un caso esemplare per comprendere la complessità della guerra e delle occupazioni in Europa.

Ci ricorda che la Seconda guerra mondiale non è stata solo una guerra tra eserciti, ma anche una guerra contro i civili.

Ci parla di colonialismo, di pulizia etnica, di collaborazione e di violenza di genere.

Ma ci ricorda anche l’importanza della memoria, della ricerca storica e della responsabilità nel raccontare il passato.

Studiare vicende come questa ci aiuta a mettere in discussione narrazioni nazionali troppo semplicistiche e a confrontarci con la nostra storia in tutta la sua complessità.