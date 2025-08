Per la rassegna Assud il concerto di Elio Arcieri & Dolphins Jazz Orchestra

BARI - Giovedì 7 agosto, nel parco Collodi di Bari, l’associazione Al Nour vincitrice del progetto “Le Due Bari 2025, MIC - Comune di Bari”, all’interno della rassegna “Assud” proporrà il concerto di Elio Arcieri & Dolphins Jazz Orchestra.





La voce carismatica di Arcieri si interseca con il progetto musicale fondato nel 2016 dal Maestro Massimiliano Bucci e che riunisce alcuni dei migliori musicisti pugliesi, selezionati per la loro profonda affinità con il linguaggio jazz. Questa sinergia ha dato forma a varie collaborazioni che hanno coinvolto nomi noti della musica italiana come, ad esempio, Mario Rosini e Luisa Corna.





Il repertorio proposto per questa occasione è un omaggio alle icone della musica popolare mondiale, reinterpretate con uno stile che attraversa le sofisticate armonie del jazz, il groove del funk e le vibrazioni del soul. I fiati brillanti, la sezione ritmica pulsante e le improvvisazioni energiche saranno il motore di una performance che si preannuncia intensa e appassionata.





“Spazieremo da brani degli Earth, Wind & Fire a Stevie Wonder a quelli di artisti italiani quali Lucio Dalla e Pino Daniele – ha spiegato Arcieri -. Durante l’esibizione proporremo anche una speciale versione di un brano di Alex Britti nella versione di Mina”.





A dare voce a questo caleidoscopio musicale sarà Elio Arcieri, artista poliedrico e interprete dalla vocalità potente ed espressiva. La sua capacità di attraversare generi diversi con autenticità e sensibilità lo rende il protagonista ideale di un viaggio musicale che celebra la memoria e la vitalità di grandi artisti internazionali. Arcieri non si limita a cantare: incarna l’anima dei brani, restituendo al pubblico emozioni genuine e profonde.





“L’orchestra suona come una big band americana - ha affermato il cantante -. Quello che emoziona maggiormente il pubblico è la nostra capacità di toccare il cuore, soprattutto con le canzoni italiane”.

L’evento si colloca all’interno di un progetto culturale più ampio, che mira a valorizzare le periferie urbane come luoghi di produzione artistica e partecipazione sociale. “ASSUD” è una rassegna che ribalta le geografie culturali tradizionali, proponendo una visione del Sud come centro propulsore di creatività e innovazione. In questo contesto, il concerto di Elio Arcieri & Dolphins Jazz Orchestra rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche un’occasione di incontro e condivisione per la comunità.









Parco Collodi – via Leonardo Del Turco, 4/a – Bari

Infoline: 3711929045

Inizio concerto: 20.30