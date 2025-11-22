Lutto nella musica, addio a Ornella Vanoni

- Ornella Vanoni è morta a 91 anni nella sua casa di Milano. È stata una delle più grandi interpreti della musica leggera italiana, con una carriera iniziata nel 1956 e oltre cento pubblicazioni, per più di 55 milioni di dischi venduti.

Dotata di un timbro di voce inconfondibile, ha attraversato generi diversi, dalle “Canzoni della Mala” alla bossa nova, al jazz e alla musica d’autore. Ha collaborato con artisti italiani e internazionali di primissimo piano e ha partecipato a otto Festival di Sanremo. È l’unica donna ad aver ricevuto due Premi Tenco, anche come cantautrice.

In passato aveva dichiarato di non temere la morte, rifiutando l’idea di una vecchiaia prolungata e sofferente.