Incontro Sindacale ANIEF per il Distretto Scolastico Bisceglie-Trani, il Vicepresidente Regionale Cesare Antifora a confronto con il personale scolastico



BISCEGLIE (BT) – Si svolgerà lunedì 10 dicembre, dalle ore 11:00 alle 14:00, presso il plesso "Cesare Battisti" dell'I.C. S.G. Bosco–Battisti-Ferraris di Bisceglie, l'assemblea sindacale ANIEF organizzata per il personale docente e ATA del Distretto Scolastico Bisceglie-Trani.





A condurre l’incontro sarà il Vicepresidente Regionale ANIEF Puglia, prof. Cesare Antifora, che illustrerà le novità sindacali e legislative riguardanti: mobilità e passaggi di ruolo, reclutamento e percorsi abilitanti (art. 13 e 5), graduatorie GPS e GAE, pensioni e riscatto contributi, contrattazione integrativa e diritti del personale precario e di ruolo.





L’assemblea rappresenta un momento di dialogo e confronto diretto con i lavoratori della scuola, i quali potranno porre domande e ricevere supporto su casi specifici.





ANIEF conferma il proprio impegno nella difesa dei diritti del personale scolastico, rinnovando l’azione sindacale nei territori.